GF 2025 Ventura furiosa contro Simone e Domenico | provvedimento disciplinare divide il web
Ventura durissima contro Simone e Domenico: “Avete detto cose gravissime”. La puntata dell’1 dicembre del Grande Fratello 2025 è stata scossa da un duro intervento di Simona Ventura, che ha condannato senza mezzi termini le frasi pronunciate da Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio su Dolce, la l’ospite arrivata dal GF Kosovo, e il gesto nei confronti di Grazia Kendi. Parole che hanno portato a un provvedimento disciplinare, provvedimento che ha diviso il pubblico tra chi lo ha ritenuto giusto e chi si aspettava addirittura una squalifica. La conduttrice ha mostrato una clip in cui i due concorrenti, in giardino e in compagnia di Francesca (madre di Simone) e Benedetta, ironizzavano sulla possibilità di conquistare Dolce con “dieci bottiglie di vino e melatonina”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
Il tuo gesto è molto più volgare di quello di Omer soprattutto considerando il significato. ” Simona Ventura non si tira indietro e, durante il confronto tra Jonas e Omer al Grande Fratello, interviene senza mezzi termini. La tensione in studio è palpabile: dopo gior - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Simona Ventura annuncia la data della finale: 4 concorrenti puniti - Simona Ventura dice basta dopo certe parole pronunciate in settimana: ecco la punizione del GF e la data della finale ... Da dilei.it
GF 2025, cosa succederà nella puntata di stasera? Le anticipazioni - Grande Fratello 2025: anticipazioni della puntata tra sondaggi serrati, sfida per il secondo finalista e tensioni in Casa. Lo riporta 105.net
Grande Fratello, televoto e secondo finalista: Le anticipazioni del 1º dicembre - Confronti, sorprese, il gesto definitivo di Valentina, Benedetta e Domenico, il televoto al Grande Fratello 2025. Da msn.com
Grande Fratello, Simona Ventura furiosa e sotto shock per i gesti inaccettabili di Omer e Jonas: “Volgarità incredibile” - Gesto choc di Omer e risposta altrettanto volgare di Jonas al GF: Simona Ventura interviene in diretta e pretende spiegazioni dai concorrenti. rds.it scrive
GRANDE FRATELLO 2025, PUNTATA 24 NOVEMBRE/ Diretta: Giulia finalista. Omer, Jonas, Grazia e Mattia nominati - Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata in cui sarà eletto il primo finalista,. Riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello 2025, Giulia è la prima finalista. Quattro concorrenti al televoto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Grande Fratello 2025, Giulia è la prima finalista. Secondo tg24.sky.it