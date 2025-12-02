Ventura durissima contro Simone e Domenico: “Avete detto cose gravissime”. La puntata dell’1 dicembre del Grande Fratello 2025 è stata scossa da un duro intervento di Simona Ventura, che ha condannato senza mezzi termini le frasi pronunciate da Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio su Dolce, la l’ospite arrivata dal GF Kosovo, e il gesto nei confronti di Grazia Kendi. Parole che hanno portato a un provvedimento disciplinare, provvedimento che ha diviso il pubblico tra chi lo ha ritenuto giusto e chi si aspettava addirittura una squalifica. La conduttrice ha mostrato una clip in cui i due concorrenti, in giardino e in compagnia di Francesca (madre di Simone) e Benedetta, ironizzavano sulla possibilità di conquistare Dolce con “dieci bottiglie di vino e melatonina”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - GF 2025, Ventura furiosa contro Simone e Domenico: provvedimento disciplinare divide il web