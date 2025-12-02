Gestire la scuola tutte le novità 2025 26 per Dirigenti e DSGA
In via di pubblicazione il numero 3, anno 1 della nostra rivista dedicata alla Dirigenza, ai collaboratori dei Dirigenti, DSGA e segreterie. In questo numero Premessa L’avvio di una nuova triennalità del sistema nazionale di valutazione: rs, rav, pdm e ptof di Angelo Prontera Il nuovo esame di maturità di Mario Maviglia Manifestazioni ed eventi . L'articolo “Gestire la scuola”, tutte le novità 202526 per Dirigenti e DSGA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Vai su X
Ma in che caxxo di mondo viviamo? E la “scuola “ che parte ha? Non siete in grado per la vostra inerzia e supponenza nemmeno di dire che non sapete gestire l’autismo. E sulla società restante, non abbiamo dubbi: non ci volete. quindi Ministri della Disabil - facebook.com Vai su Facebook