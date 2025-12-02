Germania rubate 20mila munizioni destinate alle Forze Armate
Il furto è stato scoperto il giorno successivo quando la merce è arrivata in un campo di addestramento delle Forze Armate Tedesche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
