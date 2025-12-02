Germania il calendario dell' Avvento più grande del mondo apre la sua prima finestrella

A Gengenbach, nel Baden-Württemberg, si è aperta la prima “finestrella” del calendario dell’Avvento più grande del mondo. La facciata del municipio diventa ogni anno un enorme calendario luminoso, trasformando il centro storico in un luogo carico di atmosfera natalizia. L’edizione di quest’anno è dedicata alle opere dell’artista Olaf Hayek, che ha realizzato 24 illustrazioni ispirate al tema del paradiso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Germania, il calendario dell'Avvento più grande del mondo apre la sua prima "finestrella"

