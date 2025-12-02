Germania e Giappone aumentano le vendite di armi di quasi il 40% mentre gli Usa continuano a rappresentare quasi la metà del mercato degli armamenti mondiale

Un nuovo rapporto del Sipri ha rilevato una forte crescita della spesa militare mondiale nel 2024. Gli Usa rimangono al primo posto, ma a crescere maggiormente sono Giappone e Germania, con aumenti vicini al 40%. Vendite mondiali di armi, crescita record nel 2024 Lo Stockholm International Peace Res. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Germania e Giappone aumentano le vendite di armi di quasi il 40%, mentre gli Usa continuano a rappresentare quasi la metà del mercato degli armamenti mondiale

Boom delle vendite di armi: in dieci anni ricavi su del 26% per i primi 100 produttori, con exploit di Germania e Giappone. Gli Stati Uniti restano i leader indiscussi. Un rapporto del Sipri registra vendite globali pari a 589 miliardi di euro nel 2024 ((+5,9% sul 202 Vai su X

Un rapporto del Sipri registra vendite globali pari a 589 miliardi di euro (+5,9%) nel 2024, trainate dalle guerre in Ucraina e a Gaza. In Giappone e Germania balzo di circa il 40%, per l’Italia crescita del 9% con Leonardo e Fincantieri. La Space X di Musk radd - facebook.com Vai su Facebook

