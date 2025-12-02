Germania e Giappone aumentano le vendite di armi di quasi il 40% mentre gli Usa continuano a rappresentare quasi la metà del mercato degli armamenti mondiale

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo rapporto del Sipri ha rilevato una forte crescita della spesa militare mondiale nel 2024. Gli Usa rimangono al primo posto, ma a crescere maggiormente sono Giappone e Germania, con aumenti vicini al 40%. Vendite mondiali di armi, crescita record nel 2024 Lo Stockholm International Peace Res. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

germania e giappone aumentano le vendite di armi di quasi il 40 mentre gli usa continuano a rappresentare quasi la met224 del mercato degli armamenti mondiale

© Ilgiornaleditalia.it - Germania e Giappone aumentano le vendite di armi di quasi il 40%, mentre gli Usa continuano a rappresentare quasi la metà del mercato degli armamenti mondiale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prada completa l’acquisizione di Versace da Capri holdings - Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni normative richieste, la maison della Medusa, rilevata ad aprile per 1,25 miliardi di euro dalla controllante statunitense, entra ufficialmente a far parte de ... Scrive msn.com

Germania: -0,3% m/m vendite al dettaglio ottobre (+0,9% a/a) - Le vendite al dettaglio in Germania sono diminuite dello 0,3% su base mensile in ottobre, dopo un aumento rivisto dello 0,3% registrato a settembre, secondo i dati pubblicati dall'Uffi ... Riporta milanofinanza.it

Germania: giù vendite dettaglio, -0,4% - Le vendite al dettaglio in Germania a ottobre segnano un calo dello 0,4% dopo il dato fermo di settembre. Da quotidiano.net

Germania, crollano le vendite della Tesla dopo le interferenze di Elon Musk - Le vendite dell’azienda automobilistica statunitense Tesla, il cui amministratore delegato è Elon Musk, sono crollate a febbraio in Germania, nonostante le immatricolazioni di veicoli elettrici siano ... Da internazionale.it

Germania: +0,2% su mese e su anno le vendite al dettaglio a settembre - Le vendite al dettaglio in Germania sono aumentate dello 0,2% a settembre rispetto ad agosto. Secondo borsaitaliana.it

Tesla, vendite in forte calo nei suoi mercati strategici di Germania, Cina e Stati Uniti - Tesla, dopo il brusco crollo in Norvegia, deve fari i conti vendite in forte calo in altri paesi strategici per il brand e cioè Germania, Cina e Stati Uniti. Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Giappone Aumentano Vendite