Geraci Siculo spettacoli e tradizione nei mercatini di Natale 2025
Il borgo madonita di Geraci Siculo si prepara a vivere la magia delle feste con i mercatini di Natale 2025, un appuntamento ormai atteso che animerà il borgo madonita con artigianato, decorazioni, prodotti tipici e spettacoli dedicati a tutte le età. La manifestazione, promossa dal comune di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le nostre tazze le conoscete già e adesso si aggiunge una nuova piccola meraviglia, le tovagliette personalizzate ( plastificate ) dedicate a Geraci Siculo. Un dettaglio che profuma di casa, un ricordo che parla del nostro borgo e delle sue emozioni. Regalati o - facebook.com Vai su Facebook
Geraci Siculo in festa: Rosaria Macaluso compie 104 anni - Un compleanno speciale, accolto con grande partecipazione da parte della comunità e delle istituzioni locali. Da esperonews.it
Torna anche quest'anno a Geraci Siculo la Transumanza - Torna anche quest'anno a Geraci Siculo la Transumanza, l'evento che celebra il passaggio del bestiame verso i pascoli montani, in ... Lo riporta ansa.it
Sensibilità per turismo disabile, a Geraci Siculo bandiera lilla - "Per l'impegno dell'amministrazione comunale non solo nel rendere il territorio sempre più accessibile, ma nel rendere fruibili anche le manifestazioni pubbliche e le esperienze turistiche ... Come scrive ansa.it