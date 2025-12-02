Il 5 dicembre esce “081”, il nuovo singolo di Geolier che arriverà allo stadio Maradona di Napoli il 26, 27 e 28 giugno. Venerdì 5 dicembre esce il nuovo singolo di Geolier “081“. Dopo aver dominato le classifiche con “Fotografia”, brano interamente in napoletano che ha conquistato il 1° posto su Spotify, Apple Music e . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Geolier, il 5 dicembre arriva il nuovo singolo “081”