Genova operai ex Ilva e Ansaldo occupano ponte San Giorgio bloccato aeroporto manifestanti in autostrada | Protesta per diritto a lavoro - VIDEO

Operai ex Ilva, Ansaldo e Fincantieri paralizzano Genova e occupano il Ponte San Giorgio: traffico in tilt e proteste finché non arrivano garanzie sul futuro industriale Giornata incandescente a Genova, che ha visto un altro sciopero con conseguente manifestazione degli operai dell'ex Ilva e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, operai ex Ilva e Ansaldo occupano ponte San Giorgio, bloccato aeroporto, manifestanti in autostrada: "Protesta per diritto a lavoro" - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

La protesta degli operai di Ex Ilva, con il sostegno di lavoratori di Ansaldo e Fincantieri, paralizza Genova tra aeroporto, Ponte San Giorgio e autostrade: caos, deviazioni e chiusure stradali - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Protesta operai Ilva a Genova: corteo invade il Ponte San Giorgio e blocca l’autostrada - Gli operai dell’ex Ilva alzano la tensione con il governo, bloccando il traffico e paralizzando la viabilità cittadina. Scrive tg.la7.it

Ex Ilva a Genova, gli operai continuano il blocco. Strade chiuse e viabilità alternativa - Genova – Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. Come scrive ilsecoloxix.it

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Lo riporta ilpost.it

Ex Ilva Genova: corteo, blocchi su A10 e caos viabilità nel Ponente - Protesta Ex Ilva a Genova blocca A10 e vie urbane: corteo su Ponte San Giorgio e caos nel Ponente, con gravi ripercussioni su traffico urbano e autostradale. Scrive ligurianotizie.it

Ex Ilva, i lavoratori scioperano a oltranza. Genova paralizzata, forte messaggio al governo - Le organizzazioni dei metalmeccanici di Taranto di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb hanno proclamato dalle 12 di oggi uno sciopero a oltranza ... Come scrive affaritaliani.it

Ex Ilva, Genova si ferma: operai bloccano l’A10 e sfilano sul Ponte San Giorgio - Protesta dei lavoratori ex Ilva a Genova: corteo, autostrada A10 bloccata e presidio sul Ponte San Giorgio con Ansaldo e Fincantieri ... Segnala affaritaliani.it