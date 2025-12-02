Genova lavoratori ex Ilva occupano area partenze dell’aeroporto FOTO

I lavoratori dell 'ex Ilva di Genova Cornigliano, ai quali si sono aggiunti quelli di Ansaldo Energia, in sciopero, in mattinata hanno bloccato l'accesso all'area partenze dell' aeroporto Cristoforo Colombo. Il corteo è poi proseguito verso l'autostrada. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Genova, lavoratori ex Ilva occupano area partenze dell’aeroporto. FOTO

