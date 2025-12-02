Genova ex Ilva in corteo insieme ad Ansaldo e Fincantieri

A Genova si è conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano. Gli operai sono poi partiti in corteo verso piazza Massena per incontrare i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri, anche loro in sciopero, e proseguire lungo via Cornigliano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Genova, ex Ilva in corteo insieme ad Ansaldo e Fincantieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dopo l'assemblea i lavoratori ex Ilva in corteo verso l'aeroporto. Insieme a loro i colleghi di Ansaldo e Fincantieri: "Genova lotta per l'industria" Leggi gli aggiornamenti su: https://shorturl.at/eQfkv - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #lavoratori di #GenovaCornigliano tornano in piazza #1dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Lavoratori ex Ilva e Ansaldo bloccano il terminal delle partenze dell’aeroporto di Genova - Nuova giornata di proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che, dopo aver trascorso la notte nel presidio permanente allestito in piazza Savio, hanno dato vita a un corteo per le s ... Si legge su ilsole24ore.com

Ex Ilva, lavoratori in corteo verso l'aeroporto con Ansaldo e Fincantieri: "Genova lotta per la sua industria" - Sindacati chiedono "risposte chiare dal governo e un coinvolgimento diretto del presidente Meloni" Una giornata di mobilitazione unitaria per difendere il futuro industriale della città e del Paese. Segnala telenord.it

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Segnala telenord.it

VIDEO | Il nuovo corteo dei lavoratori Ex Ilva: "Genova lotta per l'industria" - Lungo la strada i lavoratori Ex Ilva hanno incontrato quelli di Ansaldo Energia - Come scrive genovatoday.it

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, e così sono ricominciate grosse proteste ... ilpost.it scrive

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Lo riporta ligurianotizie.it