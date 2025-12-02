Genova arrestata la banda del buco che aveva svaligiato una gioielleria traditi dall' auto in leasing

La vettura era stata ripresa dalle telecamere durante la fuga. La refurtiva è sparita, tranne alcuni monili che i ladri avevano tenuto per regalarli a Natale Un colpo i da professionisti, quello messo a segno il 6 novembre, anche grazie a un basista che sapeva che il locale adiacente alla gio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestata la banda del buco che aveva svaligiato una gioielleria, traditi dall'auto in leasing

News recenti che potrebbero piacerti

Genova, tentato furto da 1300 euro nel supermercato: arrestata una coppia - facebook.com Vai su Facebook

Banda del buco arrestata dopo il furto in gioielleria a Sampierdarena: tre uomini fermati in Piemonte - Arrestata in Piemonte la Banda del buco responsabile del furto del 6 novembre a Sampierdarena: sequestrati gioielli, contanti e abiti usati durante il colpo. Lo riporta ligurianotizie.it

Selfie, geolocalizzazione e un buco nel muro: ecco come i rapinatori del colpo a Sampierdarena si sono incastrati da soli - Rintracciati grazie alle telecamere e al gps della macchina noleggiata: i tre, provenienti dal Piemonte, sono stati arrestati sulla base di indizi «gravi e ... Riporta ilsecoloxix.it

Colpo da mezzo milione a Sampierdarena: arrestata in Piemonte la Banda del buco - Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili del furto commesso il 6 novembre ai danni della gioielleria Mango, a Sampierdarena. Segnala msn.com

Il selfie, Tik Tok e l'auto a noleggio: gli errori della banda del buco presa dopo il colpo da 300 mila euro - Sono stati arrestati per il colpo da 300 mila euro alla gioielleria Mango: traditi da Gps, telecamere e perfino dai selfie pubblicati sui social. Da genovatoday.it

TikTok, selfie e auto a noleggio con gps: così la banda del buco si è auto-incastrata nel colpo da 300 mila euro - In manette sono finiti tre cittadini romeni: Alexandru Cosmin Alpos, 37 anni, Lucian Talpos, 40 anni, e Valer Mihai Vasilescu, 47 anni. Si legge su primocanale.it

Colpo grosso della 'banda del buco' in gioielleria a Sampierdarena: tre arresti - Erano entrati in un bar chiuso a inizio novembre e avevano scavato un buco per entrare nella vicina gioielleria: erano fuggiti con un bottino da 350mila euro ... Lo riporta genovatoday.it