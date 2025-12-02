Genova arrestata la banda del buco che aveva svaligiato una gioielleria traditi dall' auto in leasing

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vettura era stata ripresa dalle telecamere durante la fuga. La refurtiva è sparita, tranne alcuni monili che i ladri avevano tenuto per regalarli a Natale Un colpo i da professionisti, quello messo a segno il 6 novembre, anche grazie a un basista che sapeva che il locale adiacente alla gio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova arrestata la banda del buco che aveva svaligiato una gioielleria traditi dall auto in leasing

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestata la banda del buco che aveva svaligiato una gioielleria, traditi dall'auto in leasing

News recenti che potrebbero piacerti

genova arrestata banda bucoBanda del buco arrestata dopo il furto in gioielleria a Sampierdarena: tre uomini fermati in Piemonte - Arrestata in Piemonte la Banda del buco responsabile del furto del 6 novembre a Sampierdarena: sequestrati gioielli, contanti e abiti usati durante il colpo. Lo riporta ligurianotizie.it

genova arrestata banda bucoSelfie, geolocalizzazione e un buco nel muro: ecco come i rapinatori del colpo a Sampierdarena si sono incastrati da soli - Rintracciati grazie alle telecamere e al gps della macchina noleggiata: i tre, provenienti dal Piemonte, sono stati arrestati sulla base di indizi «gravi e ... Riporta ilsecoloxix.it

genova arrestata banda bucoColpo da mezzo milione a Sampierdarena: arrestata in Piemonte la Banda del buco - Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili del furto commesso il 6 novembre ai danni della gioielleria Mango, a Sampierdarena. Segnala msn.com

genova arrestata banda bucoIl selfie, Tik Tok e l'auto a noleggio: gli errori della banda del buco presa dopo il colpo da 300 mila euro - Sono stati arrestati per il colpo da 300 mila euro alla gioielleria Mango: traditi da Gps, telecamere e perfino dai selfie pubblicati sui social. Da genovatoday.it

genova arrestata banda bucoTikTok, selfie e auto a noleggio con gps: così la banda del buco si è auto-incastrata nel colpo da 300 mila euro - In manette sono finiti tre cittadini romeni: Alexandru Cosmin Alpos, 37 anni, Lucian Talpos, 40 anni, e Valer Mihai Vasilescu, 47 anni. Si legge su primocanale.it

Colpo grosso della 'banda del buco' in gioielleria a Sampierdarena: tre arresti - Erano entrati in un bar chiuso a inizio novembre e avevano scavato un buco per entrare nella vicina gioielleria: erano fuggiti con un bottino da 350mila euro ... Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Arrestata Banda Buco