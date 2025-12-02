Gennari | Tutti straordinari una gara da B

"Devo complimentarmi con tutti i ragazzi. Per l’intensità con cui ci alleniamo tutti avrebbero meritato oggi di scendere in campo. Chi lo ha fatto ha disputato una partita straordinaria sotto ogni punto di vista. Stupefacenti per fase di possesso e organizzazione. È mancato solo un pizzico di fortuna per andarla a vincere. Le occasioni ci sono state e anche tante". È un Andrea Gennari, in sostituzione di uno Stellone che sarà squalificato per un’ altra giornata, orgoglioso della sua Vis: "È uscita fuori una partita quasi da serie B per intensità e mole di gioco. Avevamo studiato l’ Ascoli e l’abbiamo preparata bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli applausi di Gennari: "Il risultato ci sta stretto" - "La Vis Pesaro ha disputato una buonissima gara, voglio complimentarmi con i miei ragazzi poiché non era facile fare una prestazione del genere a Campobasso. Da ilrestodelcarlino.it

