Generali ecco il piano per sfondare in Francia

Generali vuol «diventare un leader nel mercato francese del risparmio previdenziale. La strategia del Leone per crescere oltralpe è al centro di un articolo pubblicato ieri dal quotidiano economico Les Echos secondo cui il gruppo triestino punta ad arrivare a 2 miliardi di ricavi entro il 2030, rispetto agli attuali 1,5 miliardi. Per raggiungere questo obbiettivo, ha lanciato un piano di risparmio pensionistico obbligatorio (in Francia si chiama Pero, acronimo di Plan d'Épargne Retraite Obligatoire) destinato soprattutto alle piccole e medie imprese. Ovvero ad aziende che sono meno equipaggiate' in questo settore rispetto alle grandi società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Generali, ecco il piano per sfondare in Francia

Contenuti che potrebbero interessarti

A Roma il progetto per riqualificare gli ex mercati generali è affidato a un gruppo di aziende private e finanziato da un fondo immobiliare statunitense. Il comune parla di interesse pubblico, ma cittadini e attivisti criticano il piano. Leggi il reportage di Sarah Gain - facebook.com Vai su Facebook

Moody’s alza il rating di Generali e Unipol: stabilità e solidità patrimoniale in primo piano intermediachannel.it/2025/11/27/moo… #Moodys #rating #assicurazioni #Generali #Unipol Vai su X

Generali, ecco il piano per sfondare in Francia - La strategia del Leone per crescere oltralpe è al centro di un articolo pubblicato ieri dal quotidiano economico ... Lo riporta msn.com

Generali: con Natixis un accordo di crescita. I motivi dell’intesa con l’asset manager francese - Con una mossa insolita il ceo di Generali, Philippe Donnet, ha deciso nei giorni scorsi ... Lo riporta milanofinanza.it

Generali-Natixis, i timori sui risparmi degli italiani mentre la Francia promuove l’operazione - Se in Italia il progetto di joint venture tra Natixis investment managers e Generali investment holding ha suscitato perplessità e reazioni politiche allarmate, in Francia l’operazione viene accolta ... Da corriere.it

Generali, il piano con Natixis riaccende le tensioni tra i soci - MILANO — Sale di nuovo la tensione tra i soci Generali, Mediobanca da una parte, Caltagirone e Delfin sul fronte opposto. repubblica.it scrive

Generali, nel piano Philippe Donnet promette 7 miliardi di cedole nei prossimi tre anni per prenotare la riconferma - A maggio il manager si presenterà all’assemblea del rinnovo mettendo sul tavolo più remunerazione per i soci. Scrive milanofinanza.it