Gemma crolla per Mario esempio Tina chiama il medico negli spoiler di uomini e donne

le anticipazioni sulle nuove registrazioni di uomini e donne. Le recenti registrazioni di Uomini e Donne, avvenute il 1° dicembre, hanno portato alla luce nuovi momenti di forte intensità e colpi di scena che coinvolgono i protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi. La puntata si è contraddistinta per emozioni di forte livello, con alcuni personaggi al centro di tensioni e situazioni inaspettate. colpo di scena per gemma galgani. La protagonista principale di questa edizione è sempre lei, Gemma Galgani, che si trova coinvolta in frequenti alternanze tra momenti di felicità e profonde delusioni sentimentali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gemma crolla per Mario esempio Tina chiama il medico negli spoiler di uomini e donne

Approfondisci con queste news

Paura per Gemma Galgani durante la registrazione di Uomini e Donne: «Ho avuto un crollo». Tina Cipollari chiama il medico Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook

Gemma Galgani crolla a Uomini e Donne: lacrime per Mario Lenti/ La reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari - Gemma Galgani crolla a Uomini e Donne dopo un ballo con Mario Lenti: Tina Cipollari interviene e chiama subito il medico. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani crolla in lacrime durante un ballo con Mario - Oggi, lunedì 1 dicembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. comingsoon.it scrive

Uomini e Donne, gesto shock di Gemma Galgani: la dama è fuori controllo con Mario Lenti - Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani perde completamente la calma con Mario Lenti. Segnala msn.com

Gemma Galgani piange per Mario a Uomini e donne/ La battuta di Tina fa crollare la dama - Gemma Galgani piange a Uomini e Donne per un commento di Tina Cipollari sulla sua conoscenza con Mario Lenti. Scrive ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Gemma: baci e pianti per Mario - Nella puntata andata in onda oggi, lunedì 29 settembre, la dama torinese si è trovata davanti tre uomini: ... Scrive quotidiano.net