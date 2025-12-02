Gelosia ossessiva a Lecce 52enne presa a pugni e strangolata dal compagno | scappa insanguinata dai vicini

Un 40enne originario di Manfredonia è stato arrestato a Lecce. All'arrivo della polizia, la compagna si era rifugiata dai vicini. L'hanno trovata insanguinata e con segni sul collo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

