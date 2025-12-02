Gelosia ossessiva a Lecce 52enne presa a pugni e strangolata dal compagno | scappa insanguinata dai vicini

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 40enne originario di Manfredonia è stato arrestato a Lecce. All'arrivo della polizia, la compagna si era rifugiata dai vicini. L'hanno trovata insanguinata e con segni sul collo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gelosia ossessiva lecce 52enneGelosia ossessiva a Lecce, 52enne presa a pugni e strangolata dal compagno: scappa insanguinata dai vicini - Un 40enne originario di Manfredonia è stato arrestato a Lecce. Come scrive fanpage.it

Affetto da gelosia maniacale, picchia e tenta di strangolare la compagna - A Lecce i poliziotti delle volanti hanno arrestato un 40enne originario di Manfredonia. Da lecceprima.it

gelosia ossessiva lecce 52enneLecce, picchiata e strangolata dal compagno: 52enne si salva rifugiandosi dai vicini. Arrestato un 40enne - La donna, con il volto tumefatto e segni di strozzamento, è riuscita a chiamare il 112 dopo essere fuggita. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gelosia Ossessiva Lecce 52enne