Gegè Rossi | Mai venduto una partita ero del Palermo e nello ' spareggio' col mio Lecce fui il migliore in campo

È stato di proprietà del Palermo ma senza averci mai giocato, all'alba della gestione Zamparini, a inizio secolo. Lui è Generoso Rossi, per tutti più semplicemente “Gegè”. L'ex portiere oggi ha 46 anni e si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Generoso Rossi a La Gazzetta dello Sport non le manda a dire: “Scommettevo, sì… ma non mi sono mai venduto una partita, come fanno alcuni giocatori oggi. Come Masiello e Fagioli: io li avrei radiati.” Parole pesantissime. Un’accusa diretta, senza filtri, ch - facebook.com Vai su Facebook

Generoso Rossi: "Hanno voluto fregarmi, ma non ho mai venduto una partita. Il calcio oggi fa schifo" Vai su X

Rossi (ex portiere): “Scommettevo sulla Serie C, ma non mi sono mai venduto una partita, come altri che invece giocano ancora” - Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio', ha detto. Come scrive agimeg.it

Gegè Rossi: “Io squalificato, Masiello e Fagioli giocano ancora dopo aver venduto partite” - L’ex portiere ha ripercorso la sua carriera, macchiata dal coinvolgimento in uno scandalo scommesse, alla Gazzetta dello Sport. Si legge su calciolecce.it

Generoso Rossi e le scommesse: «Mi hanno voluto fregare, ma non ho mai venduto una partita. Il calcio oggi fa schifo» - L'ex portiere Generoso Rossi, squalificato per scommesse nel 2004, attacca il calcio di oggi: «Mi fa schifo, senza valori». Da msn.com

Generoso Rossi: "Hanno voluto fregarmi, ma non ho mai venduto una partita. Il calcio oggi fa schifo" - Il portiere fu squalificato per scommesse: "La polizia entrò in casa mia con i mitra, ma non trovarono niente. Secondo msn.com