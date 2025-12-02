GCDS ha inaugurato una tabaccheria per le feste natalizie
In occasione delle feste natalizie, GCDS ha inaugurato un particolare takeover di una tabaccheria nel quartiere Isola. L’idea nasce dalla volontà del marchio di riscoprire le sue radici italiane, reinterpretando a modo proprio un luogo iconico della quotidianità cittadina. «Milano sembra ormai una città così solitaria. Ritrovarsi al bar, tra amici, davanti a uno spritz o a una partita a carte, è diventato un atto di comunità. Volevamo ricreare quella sensazione di appartenenza e farne il cuore di questa attivazione, trasformando un luogo comune in un’esperienza collettiva», ha dichiarato Giuliano Calza, Creative Director di GCDS. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
