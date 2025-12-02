In occasione delle feste natalizie, GCDS ha inaugurato un particolare takeover di una tabaccheria nel quartiere Isola. L’idea nasce dalla volontà del marchio di riscoprire le sue radici italiane, reinterpretando a modo proprio un luogo iconico della quotidianità cittadina. «Milano sembra ormai una città così solitaria. Ritrovarsi al bar, tra amici, davanti a uno spritz o a una partita a carte, è diventato un atto di comunità. Volevamo ricreare quella sensazione di appartenenza e farne il cuore di questa attivazione, trasformando un luogo comune in un’esperienza collettiva», ha dichiarato Giuliano Calza, Creative Director di GCDS. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - GCDS ha inaugurato una tabaccheria per le feste natalizie