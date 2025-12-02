Gaza un drone israeliano ha ucciso il fotoreporter Mohammed Wadi | ferito un altro giornalista

Si chiamava Mohammed Wadi il fotoreporter ucciso la mattina del 2 dicembre nell’attacco di un drone israeliano a est del campo profughi di di Al-Bureij, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferisce Arab News, citando fonti locali. Nello stesso attacco è rimasto ferito un altro giornalista, Mohammed Abdel Fattah Aslih, fratello del reporter Hassan Aslih, ucciso in un attacco israeliano al pronto soccorso dell’ospedale Nasser a maggio. Secondo fonti locali riprese dal media saudita, Wadi era un noto fotografo di matrimoni a Khan Yunis prima di dedicarsi a documentare la guerra a Gaza, dopo che il suo studio era stato distrutto da un bombardamento israeliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, un drone israeliano ha ucciso il fotoreporter Mohammed Wadi: ferito un altro giornalista

