Gaza palestinesi incollano banconote rotte a causa del blocco del contante imposto da Israele | sportelli e banche distrutti da raid Idf
A Gaza le banconote non entrano più: riparatori artigianali, banche distrutte e commissioni altissime trasformano il contante in un bene raro e indispensabile A Gaza è in corso una gravissima crisi economica, esasperata dal blocco del denaro contante imposto da Israele. Non solo gli sportelli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
