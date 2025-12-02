Gaza membro Likud Moshe Feiglin choc | Sì a soluzione di Trump | deportazione forzata di palestinesi e no a creazione stato Palestina - VIDEO

Durante l’intervista a Channel 14, Feiglin ha addirittura elogiato l’idea di sostituire la soluzione politica con una strategia fondata sulla deportazione forzata della popolazione palestinese, presentando la cosiddetta “soluzione di Trump per Gaza” come modello da applicare anche in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, membro Likud Moshe Feiglin choc: “Sì a soluzione di Trump: deportazione forzata di palestinesi e no a creazione stato Palestina” - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un tempo oasi fertile, oggi simbolo di distruzione: ma Gaza è anche il luogo della vita che resiste, del dialogo, della speranza. Arturo Marzano, membro esperto CISE, ricostruisce la vicenda della Striscia dalla fine dell’Ottocento a oggi, andando oltre pregiud - facebook.com Vai su Facebook

La «soluzione» del Likud per Gaza - moon, all’ombra del segretario di stato Usa John Kerry di cui apprezza il «dinamico impegno», sta cercando a Gerusalemme il modo di «porre fine alla crisi di ... Riporta ilmanifesto.it

MO: ritiro Gaza, Sharon vuole accelerare ma Likud frena - Ariel Sharon (Likud) e il laburista Shimon Peres hanno oggi tenuto la prima seduta del nuovo esecutivo israeliano, battezzato dalla stampa "il governo del disimpegno" perché il suo ... Secondo tio.ch

L’ex ministro della Difesa israeliana: «Nel nord di Gaza in atto una pulizia etnica» - L’accusa a Netanyahu di Moshe Yaloon: «Gli stessi ministri del governo parlano di come la Striscia sarà ripulita dagli arabi». Riporta lettera43.it

MO: ritiro Gaza; Sharon non esclude scissione Likud, stampa - Il premier Ariel Sharon sta esaminando la possibilità di puntare in tempi brevi ad una scissione del Likud, o anche di abbandonare la vita politica una volta completato il ritiro da Gaza. Lo riporta tio.ch

“Riprendiamoci Gaza”: la convention dell’ultradestra israeliana con ministri e big del Likud a dare sostegno - La rappresentazione plastica di tutto ciò si è avuta domenica sera al centro congressi di Gerusalemme dove si è tenuta una convention di estrema destra sul tema “ricolonizzare Gaza”. Lo riporta repubblica.it

Avanza l’ala dura del Likud nelle primarie. Pesa la tregua con Gaza - ATS) L’ala dura del Likud, il partito di destra del premier israeliano Benyamin Netanyhau, ha segnato un’avanzata nelle primarie di domenica e lunedì, destinate a designare i candidati alle ... Lo riporta swissinfo.ch