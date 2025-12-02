Gaza Israele diffonde VIDEO fake di propaganda della ricostruzione dell' ospedale al-Shifa bombardato dall' Idf ma sono immagini 3d

Sui media israeliani è comparso un filmato che mostra una presunta ricostruzione dell'ospedale al-Shifa, bombardato dall'Idf e ridotto in macerie. Ma si tratta di immagini 3d Israele diffonde un video fake di propaganda su Gaza, l'ennesimo. Sui media israeliani è comparso un filmato che mostr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele diffonde VIDEO fake di propaganda della ricostruzione dell'ospedale al-Shifa bombardato dall'Idf, ma sono immagini 3d

