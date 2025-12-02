Gaza il rabbino Feldman | Antisionismo non è antisemitismo

“Noi come popolo ebraico non vorremmo mai vedere la sofferenza negli altri soprattutto quando viene presumibilmente anche a nome nostro”. Non usa mezzi termini il rabbino di N.Y. Davide Feldman ospite oggi di un incontro alla Facoltà di Lettere de La Sapienza a Roma. Un incontro promosso dall’organizzazione Cambiare Rotta e che ha richiamato in Aula VI tantissima gente, giovani e meno giovani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, il rabbino Feldman: “Antisionismo non è antisemitismo”

