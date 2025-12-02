Gaza esplosioni nella Striscia nonostante il cessate il fuoco

Lapresse.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno due esplosioni hanno illuminato il cielo notturno sulla Striscia di Gaza lunedì sera, anche se nell’enclave palestinese resta in vigore il fragile cessate il fuoco. Non è chiaro cosa abbia causato le esplosioni, ma Israele ha effettuato attacchi in risposta a quelle che ha definito violazioni della tregua. Sia Israele che Hamas si sono accusati a vicenda di aver violato l’accordo. Il Ministero della Sanità di Gaza afferma che il bilancio delle vittime palestinesi ha superato i 70.000 da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023. Il bilancio ha continuato a salire dopo l’entrata in vigore dell’ultimo cessate il fuoco il 10 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

