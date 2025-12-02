Gaza esplosioni nella Striscia nonostante il cessate il fuoco
Almeno due esplosioni hanno illuminato il cielo notturno sulla Striscia di Gaza lunedì sera, anche se nell’enclave palestinese resta in vigore il fragile cessate il fuoco. Non è chiaro cosa abbia causato le esplosioni, ma Israele ha effettuato attacchi in risposta a quelle che ha definito violazioni della tregua. Sia Israele che Hamas si sono accusati a vicenda di aver violato l’accordo. Il Ministero della Sanità di Gaza afferma che il bilancio delle vittime palestinesi ha superato i 70.000 da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023. Il bilancio ha continuato a salire dopo l’entrata in vigore dell’ultimo cessate il fuoco il 10 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
SENZA CHE IL RUMORE DELLE ESPLOSIONI ARRIVI A NOI Gaza è stata distrutta. Le mine continuano a distruggerla, senza che il rumore delle esplosioni valichi il Mediterraneo e arrivi a noi. Ma non basta. "Israele ha ricominciato a bombardare come prima - facebook.com Vai su Facebook
Alba Nabulsi: «Così le parole diventano gesto di resistenza contro la cancellazione. È un modo per tenere ferma la realtà quando la narrazione dominante prova a sfumare i ... - Anatomia di un genocidio a Gaza, in libreria per Le Plurali editrice, dieci parole per decostruire lo sguardo occiden ... Scrive vanityfair.it
Israele colpisce nel nord e nel sud di Gaza: almeno due palestinesi uccisi - Almeno due palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall’alba di oggi in una nuova serie di attacchi israeliani che, secondo testimoni e squadre sul terreno, proseguono nonostante il cessate il fuoco form ... Secondo globalist.it
Israele rompe la tregua: raid su Gaza dopo l'attacco in Libano - In un’escalation pericolosa, l’esercito israeliano ha intensificato oggi gli attacchi aerei sia nella Striscia di Gaza che nel sud del Libano, mettendo seriamente a rischio la tregua in entrambi i fro ... Scrive msn.com