Gaza esercito Israele riceve ‘reperti’ di ostaggio da Croce Rossa

Secondo quanto affermato dall'ufficio del Primo Ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, le truppe dell'esercito (Idf) nella Striscia di Gaza hanno ricevuto poco tempo fa dalla Croce Rossa "reperti" non specificati, consegnati in precedenza da Hamas. L'Idf ha esaminato i reperti e ha tenuto una breve cerimonia presieduta da un rabbino militare. I reperti verranno ora scortati dalla polizia all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione. Non è ancora chiaro a chi appartengano e Hamas non ha annunciato ufficialmente oggi di voler restituire i resti degli ultimi due ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, il sergente maggiore Ran Gvili e il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak.

