Gatto ruba la scena all’assistente di volo durante la dimostrazione per la sicurezza a bordo poi miagola cercando il proprietario – Video
Sorpresa a bordo di un volo della Southwest Arlines nel giorno del Ringraziamento. Un gatto è stato avvistato mentre camminava sereno lungo la corsia centrale dell’aereo. Durante la dimostrazione di sicurezza, il dolce felino è stato intercettato rubando letteralmente la scena all’assistente di volo che lo ha preso in braccio nel tentativo di rintracciare il proprietario. Il gattino, dopo un paio di viaggio su e giù per la corsia centrale, serenamente in braccio all’assistente di volo, è stato poi riconosciuto dal proprietario che si è reso conto del trambusto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alberelli di Natale con biscottini sia per cane , gatto e coniglio Stanno andando a ruba Quasi tutti venduti: Ultimi 5 !!!! Regalo Smart ma grazioso a meno di 5€ - facebook.com Vai su Facebook