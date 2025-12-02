Gasperini e la nuova Roma | entusiasmo limiti e un obiettivo chiaro per il 2026! Le ultime sulla formazione capitolina

Inter News 24 Gasperini ha elevato il livello della Roma oltre ogni previsione, ma gli scontri diretti mostrano che ai giallorossi manca ancora qualcosa: le ultime sui giallorossi. Gian Piero Gasperini ha superato tutte le aspettative. In pochi immaginavano che sarebbe riuscito a portare la Roma così in alto in pochi mesi, soprattutto considerando i dubbi sull’adattamento a un ambiente complesso. Al contrario, il tecnico si è inserito con naturalezza, trovando subito sintonia con il pubblico grazie al suo modo intenso e appassionato di vivere le partite. I risultati immediati hanno acceso l’entusiasmo, ma rischiano di generare attese sproporzionate rispetto alle reali potenzialità del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini e la nuova Roma: entusiasmo, limiti e un obiettivo chiaro per il 2026! Le ultime sulla formazione capitolina

Altre letture consigliate

? Nuovo episodio del podcast di VoceGialloRossa.it Tema di oggi: Gasperini e la nuova Roma Undici giornate dopo, una domanda resta sul tavolo: Gasperini sta davvero uscendo dalla sua comfort zone? Critiche sul “gioco non ancora da Atalanta” e sulla - facebook.com Vai su Facebook

Luca #Percassi al CorSera: “Addio di #Gasperini inaspettato. Il dialogo col mister sul suo contratto e sulla nuova squadra s’è protratto per l’ultimo mese di campionato, tutti i giorni. Abbiamo appreso solo 2 gg dopo l’ultima partita la sua scelta. Prima tutto facev Vai su X

L'EDITORIALE - Antonio Petrazzuolo: "Conte frena Gasperini con un Napoli sontuoso e cinico che ridimensiona l'entusiasmo della Roma, Neres è l'emblema della corazzata azzurra" - Il "Derby del Sole" non è mai una partita banale ed anche stavolta le aspettative non sono andate deluse. Scrive napolimagazine.com

IL DOPPIO EX - Carnevale: "Gasperini e Conte tra i migliori allenatori in Italia, è bello vedere Roma e Napoli nelle primissime posizioni" - Andrea Carnevale, ex attaccante di Roma e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Troppo presto per parlare di sfida scudetto ma per entrambe l’appuntamento dell’Olimpico potrebbe rappresen ... Segnala napolimagazine.com

Gasperini: "Roma con varianti e personalità, altrimenti sarebbe complicato". Poi la risposta su Dybala - Siamo cresciuti, abbiamo più varianti e personalità, anche fuori casa in ambienti difficili. Da tuttosport.com

Parla Muriel: "Gasperini è molto esigente. Alla Roma può vincere lo scudetto" - Se i giallorossi lo seguono, con una squadra come la sua può fare tante cose belle" ... Riporta ilromanista.eu

Roma, Gasperini: “Dobbiamo tenere alto l’entusiasmo, l’Inter è una grande squadra” - Riparte la Serie A e il cammino della Roma: i giallorossi di Gian Piero Gasperini, a partire dalle 20:45 di sabato 18 ottobre, sfideranno l’Inter di Chivu nel match valido per la settima giornata del ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Roma-Napoli è anche Gasperini contro Conte: sfida tra maestri con lo Scudetto nel mirino - Roma e Napoli si affronteranno in un match di altra classifica: un confronto anche tra Gasperini e Conte, due tecnici che hanno avuto un impatto enorme sulle rispettive squadre. Secondo msn.com