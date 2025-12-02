Gasperini e la nuova Roma | entusiasmo limiti e un obiettivo chiaro per il 2026! Le ultime sulla formazione capitolina

Inter News 24 Gasperini ha elevato il livello della Roma oltre ogni previsione, ma gli scontri diretti mostrano che ai giallorossi manca ancora qualcosa: le ultime sui giallorossi. Gian Piero Gasperini ha superato tutte le aspettative. In pochi immaginavano che sarebbe riuscito a portare la Roma così in alto in pochi mesi, soprattutto considerando i dubbi sull’adattamento a un ambiente complesso. Al contrario, il tecnico si è inserito con naturalezza, trovando subito sintonia con il pubblico grazie al suo modo intenso e appassionato di vivere le partite. I risultati immediati hanno acceso l’entusiasmo, ma rischiano di generare attese sproporzionate rispetto alle reali potenzialità del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

