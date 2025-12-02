Il botta e risposta tra Francesca Albanese e Maurizio Gasparri si consuma a distanza, e la differenza sta nei toni e nello stile, con il Presidente del gruppo di Forza Italia al Senato che si è detto indignato – come peraltro mezzo mondo politico italiano, comprese fazioni della sinistra – per il monito lanciato alla stampa tutta dalla relatrice Onu dopo il vergognoso assalto alla redazione del quotidiano torinese da parte degli attivisti di Askatasuna. E il livore sottile, ammantato da quella sorta di snobismo dispotico e da una certa spocchia, tipica di un particolare microcosmo progressista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gasparri: Albanese? A volte sembra la Marchesini, altre la Mannino, poi realizzo che non è un'imitazione…