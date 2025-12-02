Gaslini primi risultati incoraggianti per un nuovo studio contro il neuroblastoma
Sono incoraggianti i primi risultati dello studio dei ricercatori dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova sul neuroblastoma, il tumore solido extra-cranico più frequente nei bambini. Il progetto, guidato da Chiara Brignole, biologa al Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
