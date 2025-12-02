Garlasco Sempio col padre e le gemelle K sulla scena del crimine il giorno del delitto Nuova svolta

Spuntano le immagini inedite, l'indagato era davanti alla villetta. La sua legale: "Conferma il suo racconto". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco sempio col padre e le gemelle k sulla scena del crimine il giorno del delitto nuova svolta

Garlasco, Sempio col padre (e le gemelle K) sulla scena del crimine il giorno del delitto. Nuova svolta

