Garlasco lo scontrino-alibi di Sempio non fu mai sequestrato | quello agli atti è una copia
Lo scontrino era stato citato dallo stesso Sempio a parlarne ai carabinieri e poi a consegnarlo. Sembrerebbe che quella agli atti sia una copia e tra le ipotesi di questa decisione vi è la possibilità che gli inquirenti non ritengano che quel tagliando non sia un elemento significativo per l'indagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
