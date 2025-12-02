Garlasco lo scontrino-alibi di Sempio non fu mai sequestrato | quello agli atti è una copia

Ildifforme.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontrino era stato citato dallo stesso Sempio a parlarne ai carabinieri e poi a consegnarlo. Sembrerebbe che quella agli atti sia una copia e tra le ipotesi di questa decisione vi è la possibilità che gli inquirenti non ritengano che quel tagliando non sia un elemento significativo per l'indagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

garlasco lo scontrino alibi di sempio non fu mai sequestrato quello agli atti 232 una copia

© Ildifforme.it - Garlasco, lo scontrino-alibi di Sempio non fu mai sequestrato: quello agli atti è una copia

Argomenti simili trattati di recente

garlasco scontrino alibi sempioDelitto di Garlasco, perché lo scontrino - alibi di Andrea Sempio non è stato mai sequestrato: l'ha ancora lui - L'alibi di Andrea Sempio potrebbe essere un elemento "non significativo" ... Si legge su virgilio.it

garlasco scontrino alibi sempioGarlasco, scontrino di Sempio mai sequestrato: è il suo alibi. «L’originale ancora in suo possesso» - Lo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituisce l'alibi di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato. Scrive msn.com

garlasco scontrino alibi sempioGarlasco, spunta la verità sullo scontrino di Sempio: “Cosa fecero i carabinieri” - E invece lo scontrino del parcheggio che dovrebbe costituire l’alibi di Andrea Sempio torna ... Si legge su thesocialpost.it

garlasco scontrino alibi sempio**Caso Garlasco: mai sequestrato scontrino parcheggio a Sempio** - Lo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituisce l'alibi di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato. Come scrive iltempo.it

garlasco scontrino alibi sempioAndrea Sempio, mai sequestrato lo scontrino del parcheggio: «L’originale è ancora in possesso dell’indagato» - Nel Caso Garlasco, l’alibi di Andrea Sempio si regge su un dettaglio mai sequestrato: lo scontrino del parcheggio di Vigevano. Da msn.com

garlasco scontrino alibi sempioGarlasco in TV, Sempio nel caos: lo scontrino ‘scomodo’ e le parole del vigile del fuoco - Le versioni discordanti dei verbali sullo scontrino come alibi continuano a fare discutere e l’ex pompiere alimenta i dubbi: le ultime news a Mattino Cinque ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Scontrino Alibi Sempio