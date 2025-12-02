Garlasco legale Sempio | Foto dimostrano che ha detto la verità

L’avvocata di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha commentato le fotografie amatoriali diffuse sui social che lo ritraggono nei pressi della casa della vittima il 13 agosto 2007, sottolineando che le immagini confermano quanto dichiarato dal suo assistito. Sempio, sentito come testimone nell’indagine su Alberto Stasi, aveva raccontato di aver visto un’ambulanza e dei carabinieri in via Pavia, ma di non aver immediatamente associato l’incidente alla casa di Chiara Poggi. Solo successivamente, una volta appurato il nome della vittima, avrebbe informato i suoi amici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Garlasco, legale Sempio: “Foto dimostrano che ha detto la verità”

