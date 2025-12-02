Siamo a Garlasco, è il pomeriggio del 13 agosto 2007, le 15:53. Il corpo di Chiara Poggi è stato scoperto da poco. In queste foto inedite per 18 anni e acquisite dalla Procura di Pavia, scattate da un fotografo locale e pubblicate dal canale Bugalalla Crime della YouTuber Francesca Bugamelli, si vedono i genitori di Chiara, e Andrea Sempio fermo all'inizio di via Pascoli con di fronte Giuseppe Poggi. Eccolo ancora Sempio, mentre dal finestrino della sua auto parla con un cronista. Il trentasettenne raccontò di essere andato due volte quel giorno in via Pascoli, prima con il padre, poi ancora alle 16. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Garlasco, le foto inedite di Sempio appena dopo il delitto | L'ex Procuratore Venditti al Tg5: "Le accuse di corruzione? Ridicole e infondate"