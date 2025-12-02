Garlasco le foto inedite di Andrea Sempio e delle gemelle Cappa davanti casa Poggi il giorno dell' omicidio di Chiara

Andrea Sempio per due volte davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara, il 13 agosto 2007. Le foto, inedite per 18 anni, sono state pubblicate sul canale "Bugalalla. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio e delle gemelle Cappa davanti casa Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara

