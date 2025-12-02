Garlasco le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio | cosa cambia per l’indagato – Il video
La prima immagine è delle 15:53 del 13 agosto 2007. Andrea Sempio, capelli lunghi e un filo di barba, è al volante della sua auto con il finestrino abbassato. Parla con qualcuno: si scoprirà solo dopo che si tratta di una giornalista a cui aveva chiesto informazioni. La scena è all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia, a Garlasco, a poche decine di metri dalla villetta dove poche ore prima è stata trovata morta Chiara Poggi. Sempio all’epoca ha 19 anni. E quel pomeriggio passa tre volte davanti alla villetta del massacro: la prima con il padre, la seconda da solo, la terza di nuovo con il padre dopo aver appreso che la vittima è la sorella del suo amico Marco. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Garlasco, foto inedite immortalano Andrea Sempio davanti alla villetta di via Pascoli poche ore dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Le immagini confermerebbero quello che il 37enne, ora indagato, ha sempre sostenuto. ? Video e altre notizie sul sito e sulla - facebook.com Vai su Facebook
Il caso #Garlasco. Dopo 18 anni recuperate da un hard disk le foto inedite di Andrea #Sempio, oggi indagato, davanti alla villetta dei #Poggi, il giorno dell’omicidio di Chiara. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su X
Le foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi - Poche ore dopo la scoperta del delitto, Andrea Sempio, insieme al padre Giuseppe, era in via Pascoli a Garlasco. Da vanityfair.it
Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti casa Poggi poche ore dopo il delitto - Le foto, scattate poche ore dopo l'omicidio di Chiara Poggi da una fotografa dilettante e pubblicate dal canale Bugalalla Crime ... Lo riporta tg.la7.it
Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi nel giorno del delitto di Garlasco: le foto inedite del 13 agosto 2007 - La youtuber Francesca Bugamelli ha diffuso sul suo canale Bugalalla Crime alcune foto inedite risalenti al 13 agosto 2007, giorno in cui si è consumato il delitto di Garlasco, che ritraggono, tra gli ... Secondo tpi.it
Garlasco, le foto inedite con Andrea Sempio subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi: il dettaglio che non torna - Una youtuber ha pubblicato foto inedite scattate subito dopo il delitto di Garlasco: in esse si vede un giovanissimo Andrea Sempio ... Secondo virgilio.it
Foto inedite di Andrea Sempio fuori dalla villetta di Garlasco. I suoi avvocati: "Soddisfatti, confermano sua versione" - Hanno fatto molto discutere le foto inedite di Andrea Sempio fuori dalla villetta dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi il 13 Agosto 2007, per i suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliott ... Segnala news.fidelityhouse.eu
Garlasco, indagini in dirittura d’arrivo? Andrea Sempio al centro e foto mai viste del giorno del delitto - Andrea Sempio al centro e nuove foto sorprendenti. notizie.it scrive