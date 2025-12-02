Garlasco le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio | cosa cambia per l’indagato – Il video

Open.online | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima immagine è delle 15:53 del 13 agosto 2007. Andrea Sempio, capelli lunghi e un filo di barba, è al volante della sua auto con il finestrino abbassato. Parla con qualcuno: si scoprirà solo dopo che si tratta di una giornalista a cui aveva chiesto informazioni. La scena è all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia, a Garlasco, a poche decine di metri dalla villetta dove poche ore prima è stata trovata morta Chiara Poggi. Sempio all’epoca ha 19 anni. E quel pomeriggio passa tre volte davanti alla villetta del massacro: la prima con il padre, la seconda da solo, la terza di nuovo con il padre dopo aver appreso che la vittima è la sorella del suo amico Marco. 🔗 Leggi su Open.online

