Garlasco la fotografa consegna tutte le foto di Andrea Sempio fuori dalla villetta ai carabinieri
Delitto di Garlasco, le foto di Andrea Sempio in possesso della fotografa Francesca Bugalalla sono state consegnate ai carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La fotografa pavese che immortalò Andrea alle 15 e 53 del 13 agosto 2007 davanti alla villetta di Garlasco ha consegnato ai carabinieri le immagini - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, tra poco verrà sentita una fotografa che immortalò Andrea Sempio davanti a casa Poggi poche ore dopo il delitto della Poggi #Mattino5 Vai su X
Garlasco, le foto di Sempio e delle Cappa sulla scena del delitto: il dettaglio che cambia tutto - Nuove foto del caso Garlasco riemergono dopo 18 anni e mostrano gli spostamenti di Andrea Sempio, riaprendo le domande sull’omicidio. Riporta panorama.it
Dal delitto di Garlasco a oggi: tutte le tappe di un caso oscuro - Un’esclusiva inchiesta sul caso Garlasco: tra verità nascoste, punti oscuri della scena del crimine e nuove accuse per corruzione che coinvolgono figure chiave come Andrea Sempio e Mario Venditti. Lo riporta panorama.it
Delitto di Garlasco/ Genitori Andrea Sempio: “Basta accuse, sono tutte cavolate! I 40.000 euro…” - A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco, con l'intervista ai genitori di Andrea Sempio, visibilmente provati dopo le ultime notizie Ampio spazio, come prevedibile, ieri al caso di Garlasco ... Come scrive ilsussidiario.net
Garlasco, dai presunti suicidi al santuario della Bozzola: tutte le piste alternative nel libro di Gianluca Zanella - È dedicato a Chiara e a tutte le vittime di questa brutta storia, Nel sangue di Garlasco, l’ultimo libro di Gianluca Zanella edito da Ponte alle Grazie, un’inchiesta ricca di testimonianze inedite. Secondo ilmessaggero.it
Garlasco, «Stasi andava con tutte, Chiara l'ha scoperto»: tensione tra De Rensis e Savu a Chi l'ha visto - In studio, con la conduttrice Federica Sciarelli, c'è l'avvocato Antonio De Rensis, che difende Alberto Stasi. Riporta ilmattino.it
Garlasco, nuovi dettagli riportano alla pista "satanica". L'impronta della mano rimescola tutte le carte - Il delitto di Garlasco resta un mistero irrisolto ormai da 18 anni, nonostante una condanna definitiva per il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Secondo affaritaliani.it