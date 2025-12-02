Garlasco ecco i sei indizi che possono incolpare Sempio

L'inchiesta sul delitto di Garlasco, che vide la tragica morte di Chiara Poggi, è nuovamente sotto i riflettori con l'indagine che vede coinvolto Andrea Sempio. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, hanno ripreso in mano il caso con sei punti centrali che, a loro avviso, rafforzano l'accusa contro Sempio. Nonostante la prova scientifica del DNA sia fondamentale, il movente rappresenta l'elemento cruciale su cui gli inquirenti confidano per costruire un quadro accusatorio solido. Il dibattito tra accusa e difesa è acceso e si concentra sull'interpretazione delle prove scientifiche e circostanziali, ma la convinzione degli investigatori è che il cerchio si stia stringendo attorno al trentasettenne.

