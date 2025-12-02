Garlasco ascoltata la fotografa davanti alla villetta Poggi L’avvocata di Sempio | Speriamo in foto che chiariscano lo scontrino
Dopo la diffusione della notizia, la convocazione. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno ascoltato come persona informata sui fatti la fotografa dilettante che 18 anni fa, alcune ore dopo l’omicidio di Chiara Poggi, fotografò davanti alla villetta di Garlasco Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia. I carabinieri hanno anche acquisito le immagini, sette o otto in tutto, che ieri sono state diffuse per la prima volta dalla youtuber Francesca Bugalalla. Le foto documentano l’arrivo davanti alla villetta di Sempio, per due volte, ma anche dei carabinieri intervenuti sul posto e del pm di turno il giorno del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Delitto di Garlasco. Colpo di scena, l’ex PM Giulia Pizzino è stata ascoltata per 5 ore dalla Procura di Brescia. Lo stesso giorno è stato perquisito un appartamento di Silvio Sapone. In particolare è stato richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per scardinare una cas - facebook.com Vai su Facebook
Le foto di Sempio e delle gemelle Cappa davanti alla casa di Chiara Poggi: la ricostruzione ora per ora del giorno del delitto - Delitto di Garlasco il 13 agosto 2007, gli scatti in via Pascoli emersi 18 anni dopo: acquisiti dagli inquirenti. Lo riporta ilgiorno.it
Garlasco, emergono scatti inediti: ascoltata la fotografa. La difesa di Sempio: “Le immagini dimostrano che dice la verità” - Secondo l’avvocata Angela Taccia, che difende il 37enne indagato dalla Procura di Pavia, le immagini “attestano la veridicità di quanto dichiarato da Sempio”, confermando la sua ricostruzione di ... Da altarimini.it
Garlasco, le foto di Sempio e delle Cappa sulla scena del delitto: il dettaglio che cambia tutto - Nuove foto del caso Garlasco riemergono dopo 18 anni e mostrano gli spostamenti di Andrea Sempio, riaprendo le domande sull’omicidio. Riporta panorama.it
Sempio davanti casa Poggi, gli scatti del giorno dell'omicidio - Il legale dell'indagato: "Dimostrano che dice la verità" ... Da rainews.it
Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti casa Poggi poche ore dopo il delitto - Le foto, scattate poche ore dopo l'omicidio di Chiara Poggi da una fotografa dilettante e pubblicate dal canale Bugalalla Crime ... Si legge su tg.la7.it
Le foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi - Poche ore dopo la scoperta del delitto, Andrea Sempio, insieme al padre Giuseppe, era in via Pascoli a Garlasco. Lo riporta vanityfair.it