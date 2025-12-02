Garlasco ascoltata la fotografa davanti alla villetta Poggi L’avvocata di Sempio | Speriamo in foto che chiariscano lo scontrino

Dopo la diffusione della notizia, la convocazione. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno ascoltato come persona informata sui fatti la fotografa dilettante che 18 anni fa, alcune ore dopo l’omicidio di Chiara Poggi, fotografò davanti alla villetta di Garlasco Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia. I carabinieri hanno anche acquisito le immagini, sette o otto in tutto, che ieri sono state diffuse per la prima volta dalla youtuber Francesca Bugalalla. Le foto documentano l’arrivo davanti alla villetta di Sempio, per due volte, ma anche dei carabinieri intervenuti sul posto e del pm di turno il giorno del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

