Garbagnate un altro pedone investito davanti all’Esselunga
Giovane investito da auto sulla Varesina, trasferito in codice giallo al San Gerardo. Un nuovo investimento di pedone, ieri pomeriggio a Garbagnate, davanti all’Esselunga di Santa Maria Rossa, già teatro di un gravissimo investimento appena qualche giorno fa. Stavolta la vittima è un ragazzo di 23 anni, travolto da un’auto che è stato sbalzato in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
