Gambettola il Natale si racconta sulle tele della Stamperia Pascucci
Nel cuore di Gambettola, il Natale assume la forma di un racconto collettivo: porte, chiese e palazzi si vestono di tela stampata per celebrare i due secoli della Stamperia Pascucci. Una Natività diffusa attraversa il centro storico, unendo spiritualità, artigianato e memoria familiare in un unico itinerario urbano. Un bicentenario che parla al presente Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
