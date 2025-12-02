Galluzzi è campione nel Terra Storico
L'ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra Storico entra di diritto nell'album dei ricordi migliori per Clacson Motorsport, reduce da un Rally del Brunello Storico che ha portato alla ribalta Roberto Galluzzi, bravo a gestire al meglio la due giorni toscana che gli ha permesso di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Rally: Galluzzi è campione nel terra storico - Il pilota di Clacson Motorsport è primo di classe e terzo di raggruppamento, anche in zona podio assoluto del due ruote motrici, in un Brunello da incorniciare. comunicati-stampa.net scrive