Milano, 2 dicembre 2025 - Alla fine, Danilo Gallinari ha detto stop. Il classe '88 ha comunicato, attraverso i social, l'addio al basket giocato. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che ho sempre sognato - il messaggio dell'ex Olimpia Milano, accompagnato da un video -. Una carriera costruita con il duro lavoro, i sacrifici, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che sono stati con me in ogni passo del cammino. È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita.

Gallinari si ritira. La carriera di Danilo e le statistiche. Quando stabilì il record (italiano) di punti in un match Nba