Gallinari si ritira dal basket La carriera di Danilo e le statistiche | quando stabilì il record italiano di punti in un match Nba
Milano, 2 dicembre 2025 - Alla fine, Danilo Gallinari ha detto stop. Il classe '88 ha comunicato, attraverso i social, l'addio al basket giocato. "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che ho sempre sognato - il messaggio dell'ex Olimpia Milano, accompagnato da un video -. Una carriera costruita con il duro lavoro, i sacrifici, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che sono stati con me in ogni passo del cammino. È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
#Basket, #Gallinari ha deciso: si ritira. L’annuncio - facebook.com Vai su Facebook
Gallinari si ritira dal basket: “La carriera che ho sempre sognato” - Danilo Gallinari, a 37 anni, annuncia in un lungo post su Instagram il ritiro dal basket giocato. Segnala lapresse.it
Danilo Gallinari si ritira, il suo addio al basket: “È stato un viaggio incredibile, pieno di innumerevoli ricordi” - Una carriera di altissimo livello, in Nba, dove ha esordito dopo due anni all’Olimpia Milano, società che l’ha poi fatto conoscere a livello internazionale. Secondo ilfattoquotidiano.it
Danilo Gallinari si ritira/ Il Gallo dice stop: una grande storia di basket, ma forse senza il lieto fine - Danilo Gallinari si ritira: un altro grande azzurro del basket dice stop dopo Marco Belinelli, una carriera di livello assoluto per lui. ilsussidiario.net scrive
Basket, Danilo Gallinari commuove milioni di tifosi: "Annuncio il mio ritiro" - Danilo Gallinari: il ritiro di un simbolo del basket italiano, tra 20 anni di carriera in NBA, successi con l’Olimpia Milano e l’ultima impresa con la Nazionale a Eurobasket. Si legge su notizie.it
Danilo Gallinari annuncia il ritiro: "È stato un viaggio incredibile" · Basket - La stella del basket azzurro dice addio alla pallacanestro giocata. Segnala olympics.com
Danilo Gallinari si ritira dal basket giocato - (askanews) – Danilo Gallinari, 37 anni, ha comunicato il ritiro dal basket con un post sui social: “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che h ... Da askanews.it