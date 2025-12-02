gallinari si ritira dal basket la carriera che ho sempre sognato

Danilo Gallinari, a 37 anni, annuncia in un lungo post su Instagram il ritiro dal basket giocato. “Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrifici, vittorie, sconfitte, compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni fase del percorso”, si legge nel post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Gallinari (@danilogallogallinari) “È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

