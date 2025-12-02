Gallinari il video di addio al basket | Il nostro viaggio non finisce qui
Con questo video Danilo Gallinari, 37 anni, ha annunciato il ritiro dal basket. Dopo una stagione a Portorico, in cui ha vinto il suo primo trofeo in carriera, ha chiuso in azzurro, con l'Europeo e gli ultimi minuti contro la Slovenia di Doncic. Il video è stato realizzato da Mate, l'agenzia di comunicazione che da anni supporta Gallinari nelle attività di social media management. Per questo momento così significativo, Mate ha sviluppato concept e produzione con un unico obiettivo: restituire in modo autentico la voce, il tono e le emozioni di Danilo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
