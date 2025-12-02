Gallinari annuncia l’addio al basket | Un viaggio incredibile carriera che ho sempre sognato

Termina ufficialmente la carriera di uno dei migliori cestisti della storia italiana: "Emozionato per il prossimo capitolo".

PARLA DANILO GALLINARI Il Gallo annuncia di non aver ancora finito con il basket, e torna a parlare del mancato ritorno a Milano: «Era il mio sogno, ma non sempre i sogni diventano realtà. Ovviamente sono sempre il più grande tifoso dell'Olimpia, ma - facebook.com Vai su Facebook

