Gallinari annuncia il ritiro il Milan commenta | Sei speciale Gallo!

Pianetamilan.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto tifoso del Milan e campione italiano di Basket, Danilo Gallinari, nella giornata di oggi ha ufficialmente annunciato il ritiro dai campetti indoor: il saluto speciale via social del Milan, sua squadra del cuore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gallinari annuncia il ritiro il milan commenta sei speciale gallo

© Pianetamilan.it - Gallinari annuncia il ritiro, il Milan commenta: “Sei speciale Gallo!”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gallinari annuncia ritiro milanDanilo Gallinari annuncia il ritiro: le notizie LIVE - Attraverso un video sui suoi canali social, Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro dal basket a 37 anni. Come scrive sport.sky.it

gallinari annuncia ritiro milanBasket, Danilo Gallinari commuove milioni di tifosi: "Annuncio il mio ritiro" - Danilo Gallinari: il ritiro di un simbolo del basket italiano, tra 20 anni di carriera in NBA, successi con l’Olimpia Milano e l’ultima impresa con la Nazionale a Eurobasket. Si legge su notizie.it

gallinari annuncia ritiro milanGallinari dice basta: ufficiale il ritiro. La carriera di Danilo e le statistiche. Quel record stabilì il record (italiano) di punti in un match Nba - A 37 anni, ecco la decisione di appendere le scarpe al chiodo: "È stato un viaggio incredibile, ricco di ricordi che porterò con me per tutta la vita. Si legge su msn.com

gallinari annuncia ritiro milanDanilo Gallinari annuncia il ritiro: “È stato un viaggio incredibile” - Attraverso un video sui suoi canali social, Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro dal basket a 37 anni. Riporta newsmondo.it

gallinari annuncia ritiro milanGallinari annuncia il ritiro: "È stato un viaggio incredibile" - Danilo Gallinari, 37 anni, ha comunicato il ritiro dal basket con un post sui social: "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che ho sempre sognato. msn.com scrive

gallinari annuncia ritiro milanDanilo Gallinari annuncia il ritiro dal basket: «È stato un viaggio incredibile» - «A chi ha creduto in me, a tutti quelli che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso i momenti con me: grazie, dal profondo del cuore. Secondo editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Gallinari Annuncia Ritiro Milan