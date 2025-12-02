Gallinari annuncia il ritiro il Milan commenta | Sei speciale Gallo!

Il noto tifoso del Milan e campione italiano di Basket, Danilo Gallinari, nella giornata di oggi ha ufficialmente annunciato il ritiro dai campetti indoor: il saluto speciale via social del Milan, sua squadra del cuore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gallinari annuncia il ritiro, il Milan commenta: “Sei speciale Gallo!”

la Repubblica. . "Con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato”. Con un messaggio su Instagram, Danilo Gallinari ha annunciato il suo addio al basket giocato, a 37 anni. Nato nel 1988 a Sant’Angelo Lodigiano, - facebook.com Vai su Facebook

Gallinari annuncia il ritiro: "È stato un viaggio incredibile" - Danilo Gallinari, 37 anni, ha comunicato il ritiro dal basket con un post sui social: "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dopo una carriera che ho sempre sognato. msn.com scrive

