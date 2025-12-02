Galbiate | lavori alla rete di acquedotto per 120mila euro

Lario Reti Holding ha avviato i lavori di sostituzione della rete di acquedotto in via Bertarelli e via Trento, nel comune di Galbiate. L’intervento rientra nel piano di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità del servizio e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

