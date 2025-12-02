Gabrielle Janssens de Balkany al ballo delle debuttanti con un abito principesco e i gioielli della bisnonna Maria Gabriella di Savoia

La giovane aristocratica, nipote della principessa Maria Gabriella di Savoia, terzogenita dell'ultimo re d'Italia Umberto II e della regina Maria José, ha preso parte al tradizionale Le Bal, a Parigi, con un abito sognante firmato Luisa Beccaria. E preziosi ovviamente di famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gabrielle Janssens de Balkany, al ballo delle debuttanti con un abito principesco e i gioielli della bisnonna Maria Gabriella di Savoia

Leggi anche questi approfondimenti

GLI ZAFFIRI DELLA REGINA MARGHERITA! In occasione del ballo delle debuttanti a Parigi Gabrielle Janssens de Balkany, nipote della principessa Maria Gabriella di Savoia ha indossato una collana appartenente alla collezione dei gioielli storici di casa Sa - facebook.com Vai su Facebook

Tiare e Tik Tok, alta moda e sigarette slim, valzer e Spice Girls: le 24 ore di Le Bal - Il ballo delle debuttanti che Ophélie Renouard organizza ogni anno a Parigi è un evento filantropico in cui le giovani più promettenti della nobiltà (europea e hollywoodiana) si presentano in società ... Scrive vanityfair.it