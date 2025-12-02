G20 in Sud Africa e disimpegno americano | la fine del multilateralismo?

Il 22 e 23 novembre si è tenuto l’atteso summit del G20 in Sud Africa, vertice che riunisce le principali economie del mondo per discutere temi di portata globale, dalla transizione ecologica sino al commercio internazionale ed alla sicurezza. Accanto alle immagini dei capi di stato e delle rispettive delegazioni, la fotografia che meglio ritrae la situazione attuale è quella che inquadra la sedia vuota riservata al rappresentante degli Stati Uniti: per la prima volta nei suoi 26 anni di storia il G20 vede l’assenza di un membro chiave, quella stessa America che è stata per tanti anni il motore di questa iniziativa, concepita per mettere intorno ad un tavolo i leader della terra e cercare soluzioni ai problemi sempre più interconnessi di un mondo globalizzato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

