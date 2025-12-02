GI Joe 1 – La prima missione

Bentrovati nell’ Energon Universe! Siamo in piena Fase 3 ed è il momento per i G.I. Joe di entrare ufficialmente in questo universo narrativo al fianco di Transfomers e Void Rivals. Gli eventi della Road to G.I. Joe hanno infatti definito gli schieramenti e ci hanno fatto conoscere meglio alcuni dei personaggi, buoni e cattivi. Ora finalmente la squadra è pronta a partire per la prima missione e per fronteggiare l’attacco dei Cobra, un nemico ancora parzialmente ignoto. A tenere le redini della nuova serie troviamo Joshua Williamson e Tom Reilly, il team creativo del volume dedicato a Duke, insieme a Jason Howard, che si è occupato delle prime pagine, tratte dallo one-shot Energon Universe special 2024, uscito anche in spillato per SaldaPress. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

